Вакцины против коронавируса не эффективны против гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, вакцины против COVID-19 предназначены именно для борьбы с распространением этого вируса.

«Мы можем с уверенностью сказать, что те, кто получил три дозы вакцины, имеют иммунитет от новых штаммов коронавируса. Даже если они заболеют, то перенесут болезнь в легкой форме», — отметил он.

Мусаев также подчеркнул, что в стране сейчас нет острого дефицита каких-либо лекарств.

По его словам, последние события в мире сказались на росте цен на сырье, используемое при производстве лекарств, что привело к относительному подорожанию некоторых лекарств, однако были приняты необходимые меры, обеспечены требуемые объемы.