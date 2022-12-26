Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что наличие устойчивых связей отвечает интересам народов России и Грузии, которых «объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб». «В нашей стране проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин, в последнее время растет и число находящихся в Грузии граждан России», — добавил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что в 2012 году Москва без колебаний поддержала предложенный Тбилиси курс на нормализацию двусторонних связей.

«Вот и сейчас, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру и отсутствие дипломатических отношений, российско-грузинское взаимодействие развивается. За 11 месяцев текущего года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос в 1,5 раза и превысил $2,2 млрд. Наряду с торговлей растут показатели в сферах туризма и денежных переводов», — рассказал он.