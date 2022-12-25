Гражданские автомобили продолжают беспрепятственно проезжать по дороге Ханкенди-Лачин через территорию, где проводится акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, расположенных на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами.

В Ханкенди вернулись машины Международного комитета Красного Креста, отправившиеся сегодня в Армению, сообщает АПА.

Грузовик привез из Армении детское питание и лекарства/медицинские принадлежности. Груз будет доставлен в больницу Ханкенди.

Участники акции отошли от дороги и открыли коридор для проезда автомобилей.

Тем самым Азербайджан и участники акции еще раз продемонстрировали, что у них нет проблем с мирным армянским населением.

Отметим, что сегодня на основании обращения МККК были созданы условия для перевозки больных кардириологическими и онкологическими заболеваниями из Ханкенди в Горусский район Армении.