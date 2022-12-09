Депутаты выразили обеспокоенность ростом цен на продукты питания и лекарства на рынке. Об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Али Асадов отметил, что сбои в глобальной цепочке производства и поставок привели к росту мировых цен на продовольствие, а инфляция в большинстве стран достигла двузначных цифр.

«Мировая экономика стоит на пороге рецессии. Трудно предсказать, какой будет ситуация в мире. Азербайджан, интегрированный в мировую экономику, также сталкивается с инфляционным давлением. Инфляция в нашей стране была в основном за счет подорожания продуктов питания, около 60%.

Азербайджан импортирует более 95% фармацевтической продукции: из Германии, Великобритании, России, Украины, Турции и др. Регулирование цен на лекарственные средства осуществляется Тарифным советом согласно соответствующим нормативным актам. Последнее повышение цен советом было применено к 277 наименованиям лекарств, а это составляет всего 2% от общего количества лекарств. Среди них 126 препаратов импортируются из России, Украины и Беларуси. Рост цен на лекарства, импортируемые из этих стран, был неизбежен», – заявил премьер.