Произошедший в мире дефицит, обошел стороной Азербайджан. Однако в Азербайджане произошло другое. Об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательства заявил депутат Али Масимли, сообщает Minval.az.

«Это рост цен, а второе — злоупотребление этим, манипуляция ценами, которые приводят к стремительному росту цен. В аптеках прячут лекарства, а затем продают по высоким ценам, все это сильно ударило по покупательной способности населения. Азербайджан пытаются превратить в полигон по продаже некачественной продукции», — сказал Масимли.