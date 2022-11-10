Минздрав Азербайджана прокомментировал вопрос о том, что не находящиеся в продаже лекарства через некоторое время появляются в продаже, но уже по завышенным в разы ценам.

Замминистра здравоохранения Расим Исмайлов сказал АПА, что в Азербайджане цены на лекарства устанавливает Тарифный совет.

«У Тарифного совета свои методы оценивания, и у него свои формы расчета с альтернативными странами при поступлении лекарств или новых препаратов в страну», — отметил он.

Замминистра довел до внимания, что проводится работа в сфере местного производства лекарств:

«Две компании — “Diamed Co” и “Erfam” уже начали местное производство. Скоро в Алятской свободной экономической зоне должно быть создано новое производственное предприятие с израильской компанией. Мы сотрудничаем в этом направлении с Министерством экономики, и намерены увеличить производство лекарств с привлечением новых инвесторов, чтобы устранить зависимость от импорта», — отметил замминистра.