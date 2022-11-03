Подорожание больше всего ощущается в ценах на лекарства, несмотря на то, что эти цены регулируются государством. Об этом заявил депутат Вахид Ахмедов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Minval.az.

«Я привожу свои лекарства из Турции. Цены на лекарства в Турции и Азербайджане разнятся в 7-8 крат. Я понимаю, что есть расходы на дорогу и доставку. Однако разница не должна быть такой большой. Это проблема, которая волнует население больше всего», — сказал он.

Вахид Ахмедов посетовал на высокие проценты кредитов в банках: «Почему в Азербайджане нет инвестиционных фондов? В чем причина этого? Вам нужно смотреть на процентные ставки денег, которые ЦБ дает банкам? Почему мы должны давать кредиты предпринимателям под 20%?».

Он также предложил упростить вопрос залога для получения кредита в 50 тысяч манатов: «Одной из проблем в банковской сфере является вопрос залога. Предприниматели берут кредиты с залогом на 5 лет. Но что делать предпринимателю 5 лет?! Этот кредитный вопрос должен быть решен. Все хотят сеять зерно в регионах. Но у людей нет денег».