Сочинская встреча показала, что влияние России на Азербайджан и Турцию снижается. Об этом заявил политолог Степан Даниелян, которого цитирует news.am.

Эксперт объяснил это событиями в Украине.

Единственной уступкой со стороны Азербайджана, по его оценке, стал пункт о присутствии российских войск.

«Однако в этом вопросы не понятны сроки. Москва показывает, что не она главный посредник и уже не может диктовать свою волю странам постсоветского пространства. Теперь вопрос в том, что предложат на Западе», – добавил Даниелян.

Задача России, по его мнению, заключается в том, чтобы ее войска остались на Южном Кавказе.