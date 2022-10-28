В Госслужбе по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при Министерстве экономики прошла встреча с основными участниками рынка, осуществляющими импорт, оптовую и розничную продажу лекарственных средств, сообщает АПА.

На встрече была подчеркнута важность указания на лекарственных средствах цен, отрегулированных Тарифным советом, и их продажи в соответствии с этими ценами.

Также обсуждались требования законодательства по соблюдению цен во время продажи в аптеках другой продукции, не являющейся лекарственным средством, возврату и замене товаров.