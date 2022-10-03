9-летний Ибрагим Годжаев, представитель Азербайджана, выиграл международный чемпионат по дзюдо, который проходил в городе Коджаэли в Турции. Юный спортсмен провёл четыре схватки, и все четыре выиграл иппоном. За один год Годжаев Ибрагим выиграл международный чемпионат по джиу-джитсу в Абу-Даби, а также турнир категории А в Объединённых Арабских Эмиратах — в Эль-Айне.

Ибрагим Годжаев, несмотря на свой юный возраст, участвовал в 46 соревнованиях, в пяти международных турнирах и сейчас готовится к чемпионату мира по джиу-джитсу ,который состоится в ноябре в городе Абу-Даби. Ибрагим Годжаев также является четырёхкратным чемпионом Азербайджана по грэпплингу, четырёхкратным чемпионом нашей по джиу-джитсу, а также чемпионом многих турниров по дзюдо. Ибрагим тренируются в Баку Fight клубе под предводительством Рафика Наджафова ,а также Анара Сафарова. Еще одно «золото» в Коджаэли взял одноклубник Ибрагима Годжаева — Мухаммад Магеррамов.

Отметим, что сборная Азербайджана принимала участие в этом турнире под руководством Рафика Наджафова и Заура Пашаева, Азербайджан представляли 20 спортсменов.