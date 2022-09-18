Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, находящаяся с визитом в Армении, встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном. Об этом сообщается в «Twitter» посольства США в Армении.

«Делегация Конгресса США во главе со спикером Пелоси встретилась с премьер-министром Пашиняном, чтобы обсудить американо-армянское партнерство и другие приоритеты, а также нашу совместную приверженность развитию демократии, безопасности и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.