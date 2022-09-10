Украинский форвард турецкого клуба «Коньяспор» Артём Кравец призвал боснийских футболистов отказаться от участия в товарищеской игре со сборной России. Об этом он написал в своих соцсетях.

Товарищеская встреча между сборными России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября. Она должна состояться на стадионе «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге.

«Боснийцы — очень честные и хорошие парни. Ваше участие в матче против России просто невозможно», — заявил Кравец, обращаясь к своим одноклубникам.