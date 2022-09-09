Еврокомиссия рекомендует странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия.

Об этом говорится в заявлении ЕК по итогам заседания Совета ЕС.

Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС внимательнее присматриваться к россиянам и «в случае угрозы безопасности» отказывать в выдаче виз или аннулировать уже действующие.

Отмечается, что страны ЕС после отказа от упрощённого визового режима с Россией с 12 сентября смогут при необходимости выдавать россиянам визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство.