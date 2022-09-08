В августе 2022 года Турция резко нарастила объемы экспорта товаров и продукции в Россию, установив рекорд за всю историю республики по этому показателю.

«В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил 738 миллионов 527 тысяч долларов США», — говорится в заявлении Ассамблеи экспортеров Турции.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели увеличились на 87,2%. Это произошло во многом из-за международных санкций против России, в результате которых страна начала искать альтернативных поставщиков для замещения западной продукции.