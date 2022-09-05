Правительство Грузии намерено ограничить возможности иностранцев обращаться в министерство иностранных дел за иммиграционной визой, сообщает Грузия Онлайн

На сегодняшний день иностранцы, у которых есть виза или вид на жительство в ряде стран, указанных в постановлении правительства, имеют право въезжать в Грузию и оставаться в стране в течение 90 календарных дней в период 180 дней. Это также не ограничивает их возможность подачи заявления на получение иммиграционной визы.

По данным правительства, практика показала, что эти иностранцы злоупотребляют установленной действующим законодательством возможностью.

«Очевидно, что их целью является получение вида на жительство в долгосрочной перспективе, для чего им необходимо иметь визу соответствующей категории, определенной законом, что в свою очередь ставит граждан других стран в неравное положение и в то же время оставляет элемент государственной безопасности без контроля», — отметили в правительстве.

В связи с этим на повестку дня и был поставлен вопрос о необходимости внесения изменений в закон. Планируется исправление выявленных в ходе исполнения недостатков и уточнение содержания ряда норм.

В частности, будет уточнен круг лиц, которым выдаются грузинские визы, будут разделены основания для отказа во въезде и отказа в выдаче визы, а также расширены основания для отказа в выдаче визы, сообщает Первый канал.