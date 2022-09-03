В январе-июле этого года объем торгового оборота в Баку по сравнению с январем-июлем 2021 года увеличился на 5,7% и составил 15 247,2 млн. манатов.

Как сообщили в Бакинском статуправлении, стоимость проданных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 12,6% и составила 8 532,6 млн. манатов, объем непродовольственных товаров сократился на 1% — до 6 714,6 млн. манатов

Согласно информации, 36,3% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридических лиц, 46,7% — в торговых объектах, принадлежащих частным предпринимателям, а 17% — на рынках столицы..