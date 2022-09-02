Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба положительно оценил решение совета министров иностранных дел ЕС 31 августа об изменении визовой политики в отношении граждан России. Об этом Кулеба сказал в четверг на пресс-конференции в Киеве.

— Это решение нужно рассматривать в динамике. Утром, в начале дискуссии министров ЕС, базовое решение заключалось лишь в приостановлении действия соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам РФ. Но в результате непростых дискуссий… в результате обмена мнениями между министрами иностранных дел ЕС и мною была создана небольшая рабочая группа, которая существенно доработала это решение. В конце концов, вчера была достигнута политическая договоренность об изменениях в визовой политике ЕС в отношении России, — сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что речь идет не только об остановке действия соглашения, но и о ряде других весомых шагов.

— В случае, если вчерашнее решение будет должным образом добросовестно имплементировано всеми государствами-членами ЕС, то это решение будет максимально приближено к тому, чего хотела Украина, — отметил министр.

По его словам, на встрече прошел также важный перелом в восприятии Евросоюзом российской агрессии.

— Самый важный перелом, который произошел вчера, состоит в том, что аргумент о том, что это война Путина, а все остальные невиновны, остался в прошлом. Это очень важно. Потому что теперь, не имея этого барьера в восприятии российского вторжения, мы сможем принимать гораздо более мощные решения, — добавил Кулеба.