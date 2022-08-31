Сегодня в центре внимания СМИ предстоящая встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе. Этот момент не мог остаться в стороне от внимания азербайджанских политологов.

Наша беседа с азербайджанским политологом Ильгаром Велизаде пролила свет на определенные нюансы. Собеседник привел предысторию ситуации, в которой оказались Азербайджан и Армения.

Как отметил Велизаде, на фоне происходящих в регионе геополитических игр, канвой остается одно.

«Азербайджан никогда не был страной, которая находилась под воздействием сил извне. Наша внешняя политика имеет многополярный вектор, который был неизменным на протяжении всех лет нашей независимости. Однозначно можно заявить, что Азербайджан никогда не был под влиянием России. Наша страна всегда строила отношения на основе равноправия», — сказал он.

Что касается ситуации, в которой сегодня оказалась Армения, политолог отметил следующее: «Армения фактически под властью России. Захватническая политика Армении, как в лице предыдущего, так и нынешнего руководства, привела их в вассальное состояние. Армения придерживается мысли, что Россия является гарантом ее безопасности. Но абсурд в том, что на Армению никто не собирается нападать», — сказал политолог.

В то же время необходимо отметить, что российский «щит» касался не только Армению, но и сепаратистов в Карабахском регионе. Однако, как показали события последних лет, данное обстоятельство продемонстрировало то, что Россия осознала, что ей выгоднее выстраивать отношения с Азербайджаном, нежели с Арменией, сказал он.

«И вот на этом фоне Москва предпочла Баку Еревану, так как это ей выгодно по всем направлениям. В связи с этим армянское руководство поняло, что Кремль не является инструментом сдерживания влияния Азербайджана в регионе, заодно и Турции, и потому стало склоняться в сторону Евросоюза», — отметил наш собеседник.

Тем самым нынешние армянские власти пытаются выйти из круга влияния России.

«Последние год-полтора показали, что Армения более склонна сотрудничать с Евросоюзом по решению постконфликтных вопросов, чем с Россией. И сей факт является серьезным раздражителем для Москвы», — сказал политолог.

Велизаде также отметил тенденцию роста антироссийских настроений в Армении, и как следствие «европейские ценности» дали о себе знать.

«При любом раскладе для Азербайджана выгодна та парадигма, которая в наших интересах», — сказал он.

По словам Ильгара Велизаде, телодвижения Армении в сторону Запада продиктованы ситуацией. В Москве понимают, что реальные рычаги влияния на Армению в их руках, и подобные шаги Еревана вызывают определенное раздражение Кремля.

В то же время, как сказал Велизаде, нынешние шаги армянского руководства позволяют делать выводы о том, что Ереван пытается «усидеть на двух стульях».

Отвечая на вопрос, возможны ли провокации со стороны РМК в связи с визитом Пашиняна в Брюссель, политолог заявил: «Нужно без обиняков сказать, что Азербайджан выстраивает отношения со всеми региональными и вне-региональными партнерами на паритетной основе. Речь идет об отношениях с Россией в целом, и РМК, в частности. Достаточно вспомнить передислокацию РМК в вопросе Лачинского коридора. Данное событие прошло без всяких эксцессов, что является наглядным доказательством отсутствия противоречий между Баку и РМК».

Политолог также коснулся внутриполитической ситуации в Армении в связи с поездкой Пашиняна в Брюссель.

«Честно говоря, Пашиняну не позавидуешь. Он с одной стороны пытается предпринимать определенные шаги в логике имеющихся реалий. Однако оппозиция не оставляет попыток воспользоваться любым случаем, чтобы досадить ему. А так, осень для Армении будет довольно горячей», – заключил он.

Фарид Теймурханлы