Введение запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ нанесло бы ущерб русским общинам, проживающим в странах Евросоюза. Об этом заявил в субботу постоянный секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу, чьи слова привела на своем сайте газета Cyprus Mail.

«На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями», — сказал Корнелиу. По его словам, такой же позиции по этому вопросу, как и Кипр, в составе ЕС придерживаются еще две страны — Германия и Греция.