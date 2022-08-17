Россия направила ноту в МИД Армении из-за антироссийских «вбросов» в связи со взрывами в ТЦ «Сурмалу».

Это связано с «циничными высказываниями, содержащими ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к ЧП в «Сурмалу»».

Читайте также: Странная «утечка» Габрелянова и перепалка Пашиняна с Кремлем: так кто же взрывает Армению?

«Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии», говорится в заявлении дипмиссии.