В ближайшее время начнутся авиаперевозки грузов с Турцией, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян в интервью одному из местных телеканалов.

Если армяно-турецкая граница откроется, Армения может зафиксировать экономический рост в 30 процентов всего за два-три года, говорит министр экономики Армении. Об этом свидетельствует ряд международных исследований, утверждает он.

Министр подчеркнул, что гражданам Турции никогда не запрещалось инвестировать в Армении. Однако этого нельзя сказать о гражданах Армении.

«Турецкий рынок закрыт для граждан Армении и бизнеса. Открытие границ дает нам больше возможностей, чем гражданам и бизнесу Турции, которые по-прежнему могут беспрепятственно инвестировать», — сказал Ваан Керобян.

Невозможно иметь развитую промышленность без железнодорожного сообщения, сказал министр, говоря о восстановлении железнодорожного сообщения с Азербайджаном.

«И таким образом Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, Ираном, Средней Азией», — подчеркнул он.

Армянская сторона должна потратить около 200 миллионов долларов на восстановление железнодорожного сообщения с Азербайджаном.

Если с Азербайджаном будет установлен режим свободной торговли, это не только не повредит бизнесу и гражданам Армении, но и «поможет выйти на более крупные рынки», заявил министр экономики Армении.