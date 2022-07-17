На территории Наримановского района столицы в квартире обнаружено тело 67-летнего мужчины.

Так, на горячую линию «112» министерства поступила информация о том, что на территории

Наримановского районе Баку за закрытой дверью в беспомощном состоянии остался один человек.

Привлеченные к месту происшествия соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС вскрыли входную дверь. Обнаруженное при осмотре квартиры тело Эльмана Хилал оглу Атаева, 1955 года рождения, было передано по назначению, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС.