В Сумгайыте было принято решение в отношении женщины, на которую жаловались соседи, а затем ее оштрафовали за кормление кошек. Кроме того, женщине была оказана продуктовая помощь. Ей также дали корм для кормления кошек. Напомним, что ранее 4-й отдел полиции Сумгайытского городского управления полиции составил протокол на 75-летнюю С.Гаджиеву. Так, соседи заявили, что С.Гаджиева держит по соседству почти 100 кошек, из-за чего там царит полная антисанитария. Они возмущались и оскорбляли женщину. Поэтому С.Гаджиева написала жалобу в отделение полиции, но она не была рассмотрена.