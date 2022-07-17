Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на проведенном под председательством Президента Ильхама Алиева совещании по итогам шести месяцев текущего года заявил о проведенных работах в рамках Программы трудоустройства.

состоялась встреча с 19 тысячами членов семей шехидов, инвалидов войны и участников Отечественной войны. Были оценены их возможности участия в программе активной занятости, в соответствии с их пожеланиями, их большая часть – 8 тысяч человек – была вовлечена в программу самозанятости. Это означает возможность основать небольшое семейное хозяйство в 8 тысячах семей и создать для них постоянный источник заработка.

в рамках программы трудоустройства 5 400 инвалидов и ветеранов войны обеспечены подходящей работой. Огромную роль в этом сыграл также Марафон занятости, более 600 компаний из частного сектора обеспечили работой свыше 2 500 инвалидов войны. Этот процесс продолжается., сообщат Азертадж