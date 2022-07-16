В Азербайджане выявлен еще 151 случай заражения коронавирусом, 87 человек вылечились.

Как передает Minval.az , об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 794 398 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 961 человек вылечился, 9723 скончались, число активных больных — 714.

За прошедшие сутки проведено 2 487 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 999 322 теста.