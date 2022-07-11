ЕС предоставит Азербайджану дополнительные €4,25 млн для поддержки разминирования освобожденных территорий.
Об этом написал на своей странице в Twitter специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.
«Рад, что ЕС, как крупнейший донор, предоставляет Азербайджану дополнительные 4,25 миллиона евро для поддержки разминирования в рамках проекта «Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев посредством наращивания потенциала Агентства Азербайджана по разминированию»», — отметил он.
«Рад, что ЕС, как крупнейший донор, предоставляет Азербайджану дополнительные 4,25 миллиона евро для поддержки разминирования в рамках проекта «Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев посредством наращивания потенциала Агентства Азербайджана по разминированию»», — отметил он.
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