ЕС предоставит Азербайджану дополнительные €4,25 млн для поддержки разминирования освобожденных территорий.

Об этом написал на своей странице в Twitter специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«Рад, что ЕС, как крупнейший донор, предоставляет Азербайджану дополнительные 4,25 миллиона евро для поддержки разминирования в рамках проекта «Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев посредством наращивания потенциала Агентства Азербайджана по разминированию»», — отметил он.

«Рад, что ЕС, как крупнейший донор, предоставляет Азербайджану дополнительные 4,25 миллиона евро для поддержки разминирования в рамках проекта «Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев посредством наращивания потенциала Агентства Азербайджана по разминированию»», — отметил он.