В Сиязане отравились 5 человек. Об этом Minval.az передает со ссылкой на АПА. Инцидент зафиксирован в селе Еникенд. Житель села Гулиев Рахиб Асад оглу 1988 года рождения, его 3 несовершеннолетних детей и друг отравились копченой рыбой. Р. Гулиев переведен в Баку после оказания первой медицинской помощи в Сиязанском региональном диагностическом центре. Несмотря на усилия врачей, он скончался в Республиканском токсикологическом центре. Остальным пациентам оказана необходимая медицинская помощь. По факту проводится расследование.