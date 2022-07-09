В Азербайджане выявлено еще 90 случаев заражения коронавирусом, 33 человек вылечились. Об говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. Смертельных случаев не зафиксировано. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 695 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 609 человек вылечились, 9 719 скончались, число активных больных — 367. За прошедшие сутки проведено 2157 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 984 060 теста.