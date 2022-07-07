Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выложил вторую часть «шуточного» видео с якобы президентом Украины Владимиром Зеленским.

В новом ролике глава Чечни показал «доставку» украинского «президента» в Грозный. На ролике видно, как один из подчиненных Кадырова доставляет в кабинет главы Чечни Зеленского.

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«Ну я же говорил вам, что следующая остановка в Грозном», – заявил Кадыров в ролике, обращаясь якобы к Зеленскому, который чуть позже заявляет о своем желании вступить в ряды батальона «Ахмат» в качестве часового.