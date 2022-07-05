Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вновь отличился своей неадекватной выходкой, вобравшей в себя его же раболепие.

Этот человек проделал довольно сложный, «тернистый» путь: от басаевского боевика до руководителя республики. Совсем как небезызвестный Мюллер, который служил Веймарской республике, сажая в тюрьмы членов НСДАП, а потом, став начальником гестапо (Тайная государственная полиция), упрятал за решетку своих бывших соратников.

Древние латиняне говорили: «Времена меняются, и люди меняются вместе с ними». «Дон» Кадыров яркий тому пример. Однако после того, как он стал руководить Чечней, в его личности произошли стремительные метаморфозы, за которыми и время не в состоянии угнаться. Изменения эти носили характер деградации.

Помните, как в прошлом году Рамзан Кадыров обрушился с критикой на турецкие власти за то, что в городе Корфезе были открыты парк и памятник имени Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия.

В ответ Кадыров пригрозил увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллы Оджалана.

Заметьте, грозится тот, кто и пикнуть не смеет без согласия на то президента России, которому и тогда, а, тем более, сегодня, как никогда нужен нейтралитет Турции в украинском вопросе.

А уж после военного вторжения России в Украину, «дон» просто оседлал дикого мустанга и во весь опор умчался не в ту степь. И занесло же его. С официальным лицом Чечни произошли мутации, он превратился в обыкновенного шута, что не может не быть оскорблением для гордого чеченского народа.

На начальной стадии войны чеченские подразделения ВС России, отправленные в Украину, стали посмешищем. Ролики в Тик-Токе, снятые чеченскими «героями-освободителями» были настолько бездарными и постановочными, что за ними прочно и надолго укрепилось обидное прозвище: «тик-ток войска Кадырова». Обидное не только по сути, но и по звучанию. То есть, Кадыров не смог проявить себя в ипостаси театрального режиссера, потерпев фиаско.

Война в Украине позволила ему раскрепоститься, и побыть самим собой. В мае он, выступая в прямом эфире марафона «Новые горизонты», оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, Олаф Шольц ведёт себя «как шизофреник»: «Он ведёт себя не как руководитель государства. Ему не интересны мировые правила», — сказал он.

Кстати, в том же эфире, «дон» Рамзан, который позиционирует себя, как ревностный хранитель устоев ислама, совершил ширк. Ширк (придание Аллаху товарищей (равных) или поклонение кому-либо помимо Аллаха) является непростительным грехом для правоверного мусульманина.

Касаясь западных санкций, глава Чечни сказал: «Это же смешно. Моя жена и замужние дочери никогда не участвовали в политике, нигде не работали, и всё-таки они ввели против них санкции. Нам было смешно. Это ерунда. Они просто хотят нас напугать, — подчеркнул Кадыров. — Я боюсь санкций Всевышнего Аллаха и санкций президента страны Владимира Путина, а все остальное ерунда».

Фактически Кадыров приравнял Путина к Аллаху, заявив, что боится только их. Но он слукавил. Глава Чечни боится и президента Украины Владимира Зеленского. И чтобы доказать обратное (себе и высшему начальству) незадачливый режиссер, мастер «тик-тока», снимает очередной ролик (вот он, незабываемый мир Мельпомены) с участием лже-Зеленского.

Хоть я и далек от мира искусства, но, положа руку на сердце, скажу: это не только пошло, но и неуместно. Тем более на фоне информации о том, что российские войска в качестве «жеста доброй воли» покинули остров Змеиный.

И что примечательно: Зеленского до сих пор в России воспринимают как комедианта и клоуна. Но глядя на этот ролик, напрашивается лишь один ответ на вопрос: «Кто же смешон?». Зеленский смешил, когда не был президентом, а Кадыров- смешон.

Одним словом, нервозность в определенных кругах России по поводу затянувшейся «спецоперации» чувствуется. Ну, что же, не удалось в реальной жизни, то можно себя потешить в виртуальной. Рамзан вам в помощь!

Фарид Теймурханлы