Акула покусала туристку в море на популярном египетском курорте Хургада, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генеральное консульство РФ.

Это произошло в районе Сахл-Хашиш, хищник откусил туристке руку и ногу. Женщина умерла по дороге в больницу.

Как передает РенТВ, новые подробности истории о нападении акулы на туристку раскрыл портал «Аль-Ахбар».

Медицинские источники издания сообщили, что погибшей гражданке Австрии было 68 лет. Она была замужем за египтянином и жила вместе с ним в этой стране.

В пятницу, 1 июля, пенсионерка купалась в районе Сахль-Хашиш, который находится южнее курорта Хургада. Во время плавания на австрийку напала акула – хищница откусила туристке руку и ногу.

Добраться до берега пострадавшая попыталась сама. Прибывшие на место медики повезли ее в больницу. По дороге врачи проводили реанимационные мероприятия, но сердце так и не запустили. Женщина скончалась в карете скорой помощи от болевого шока.

После случившегося местные власти на три дня запретили отдыхающим купаться, рыбачить и заниматься дайвингом. В скором времени специалисты выяснят, почему акула напала на женщину. Отмечается, что этим рыбам несвойственно подобное поведение.