В Филиппинском море обнаружили американский военный корабль, который затонул на рекордной глубине в 6895 метров. Об этом стало известно CNN.

Команда исследователей вместе с миллиардером-энтузиастом Виктором Весково нашла место самого глубокого в истории кораблекрушения 22 июня. Затонувшим кораблем оказался эскортный эсминец ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413), также известный как Сэмми Би (Sammy B), он покоится на дне Тихого океана, расколотый пополам. Для сравнения, он находится глубже, чем высота горы Килимаджаро (5 896 метров) и самого высокого поселения мира Ла-Риконада в Андах (5100 метров). До этого рекордсменом был корабль Johnston, который тот же Виктор Весково обнаружил в 2021 году на глубине 6469 метров.

«Сэмми Би» затонул во время Битвы у Самара 25 октября 1944 года, когда флот США одолел японцев у Филиппинских островов. Эсминец сражался с тремя вражескими линкорамми, в том числе с «Ямато», который считается самым большим из всех представителей своего класса. На борту «Сэмюэля Робертса» находились 224 члена экипажа, 89 из которых погибли, хотя капитану Роберту Коупленду вместе с остальными удалось спастись.