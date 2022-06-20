Россия надеется, что Турция откажется от операции в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Как уже писал Minval.az, накануне стало известно, что турецкая армия полностью готова к началу трансграничной операции в Сирии и ждет приказа о ее начале.

По информации телеканала TGRT, вся подготовительная работа к проведению военной операции завершена. От четырех прежних операций, проведенных ВС Турции с 2016 года на сопредельной территории, она будет отличаться тем, что упор в ней будет сделан на использование собственной военной техники либо модернизированной турецкой стороной, отмечает TGRT.