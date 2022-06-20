Турецкая армия полностью готова к началу трансграничной операции в Сирии и ждет приказа о ее начале, сообщает телеканал TGRT.

По его информации, вся подготовительная работа к проведению военной операции завершена. От четырех прежних операций, проведенных ВС Турции с 2016 года на сопредельной территории, она будет отличаться тем, что упор в ней будет сделан на использование собственной военной техники либо модернизированной турецкой стороной, отмечает TGRT.

В частности, как сообщается, в операции планируется использовать ударные беспилотники, в том числе Bayraktar, системы радиоэлектронной борьбы Koral, вертолеты огневой поддержки и разведки T129 ATAK, истребители F-16 с новой авионикой и танки М60Т, укрепленные броней турецкого производства.