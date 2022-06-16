Дмитрий Медведев может претендовать на пост президента «новой Украины», которая возникнет после победы России в военной операции, заявил скандальный депутат Госдумы РФ от СР Михаил Делягин (объявлен в розыск Азербайджаном).

Как считает пропагандист, резкие заявления Медведева по Украине, а также его жесткие слова о западных лидерах свидетельством наличия у зампреда Совбеза РФ серьезных политических амбиций.

«Возможно, это президентская кампания на должность главы условной новой Украины. Мы предполагаем, что Украина будет входить в состав России по частям — часть Запорожской области освободили, Херсон освободили, потом ещё что-то освободят…», — понадеялся Делягин.