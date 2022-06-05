Полностью исключить вероятность возникновения мутаций оспы обезьян невозможно. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Категорический отрицательный ответ на этот вопрос кажется мне легкомысленным, конечно, потому что мутации — это дело очень случайное, исключить мутации, усиливающие вирус, на 100% невозможно», — сказал вирусолог ТАСС, отвечая на вопрос о возможности мутации оспы обезьян в сторону большей заразности.

При этом Альтштейн подчеркнул, что вероятность возникновения подобных мутаций довольно низкая, так как уровень вспышки инфекции невелик.