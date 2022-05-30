Из-за опасений, что связанные с Ираном группы могут нанести удар в ответ на убийство полковника Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Сейеда Ходайе, Израиль повысил режим готовности в войсках ПВО, сообщает The Times of Israel.

Службы безопасности Израиля опасаются, что проиранские группы в Ливане и Сирии могут предпринять попытку атаковать страну ракетами или беспилотниками, поэтому усиленный режим несения службы ввели, в частности, у военных, управляющих системой ПРО «Железный купол».

Кроме того, власти подняли уровень опасности для своих посольств и консульств в разных странах мира.

Как сообщает агентство «Мехр», посещавший накануне семью убитого полковника командующий КСИР Хосейн Салами обвинил «сионистов» в причастности к его убийству и пообещал дать «мощный ответ» на его гибель.

Правительство Израиля официально не комментировало смерть Ходайе.