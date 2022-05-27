Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан, эта поддержка будет расширяться. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым в Баку.
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Он отметил также, что военные двух стран планируют проведение в будущем новых совместных учений, уточняет «Анадолу».
Хулуси Акар выразил удовлетворение по поводу визита в Азербайджан, который он назвал «второй родиной».
По его словам, дружба и братство между двумя странами еще более окрепли после операции, в ходе которой Вооруженные силы Азербайджана освободили от армянской оккупации свои земли. Он добавил, что победа азербайджанской армии в карабахской войне заняла важное место в истории региона Кавказа.
Акар подчеркнул, что Турция и Азербайджан неизменно действуют исходя из принципа «два государства, одна нация».
Глава ведомства отметил, что Минобороны Турции и Азербайджана осуществляют тесное сотрудничество в рамках, очерченных президентами двух стран — Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Хулуси Акар выразил удовлетворение по поводу визита в Азербайджан, который он назвал «второй родиной».
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в свою очередь также выразил удовлетворение визитом турецкого коллеги и сопровождающей его делегации.
Глава ведомства поблагодарил министра нацобороны Турции за поддержку, оказанную Анкарой в процессе модернизации Вооруженных сил Азербайджана.
Закир Гасанов подчеркнул, что отношения Азербайджана и Турции основаны на принципе «одна нация, два государства».
В переговорах приняли участие начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлен, командующий Сухопутными войсками ВС Турции Муса Авсевер, командующий ВМС Турции Аднан Озбал, командующий ВВС Турции Хасан Кючюкакюз и члены командования ВС Азербайджана.
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