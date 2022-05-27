Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан, эта поддержка будет расширяться. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым в Баку.

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Он отметил также, что военные двух стран планируют проведение в будущем новых совместных учений, уточняет «Анадолу».

Хулуси Акар выразил удовлетворение по поводу визита в Азербайджан, который он назвал «второй родиной».

По его словам, дружба и братство между двумя странами еще более окрепли после операции, в ходе которой Вооруженные силы Азербайджана освободили от армянской оккупации свои земли. Он добавил, что победа азербайджанской армии в карабахской войне заняла важное место в истории региона Кавказа.

Акар подчеркнул, что Турция и Азербайджан неизменно действуют исходя из принципа «два государства, одна нация».

Глава ведомства отметил, что Минобороны Турции и Азербайджана осуществляют тесное сотрудничество в рамках, очерченных президентами двух стран — Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Хулуси Акар выразил удовлетворение по поводу визита в Азербайджан, который он назвал «второй родиной».

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в свою очередь также выразил удовлетворение визитом турецкого коллеги и сопровождающей его делегации.

Глава ведомства поблагодарил министра нацобороны Турции за поддержку, оказанную Анкарой в процессе модернизации Вооруженных сил Азербайджана.

Закир Гасанов подчеркнул, что отношения Азербайджана и Турции основаны на принципе «одна нация, два государства».

В переговорах приняли участие начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлен, командующий Сухопутными войсками ВС Турции Муса Авсевер, командующий ВМС Турции Аднан Озбал, командующий ВВС Турции Хасан Кючюкакюз и члены командования ВС Азербайджана.