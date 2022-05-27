27 мая делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыла в нашу страну с рабочим визитом. В Международном аэропорту Гейдара Алиева гостей встретил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. Министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом, были исполнены государственные гимны. После церемонии министр обороны и руководящий состав министерства встретились с турецкой делегацией.

На встрече присутствовали начальник Генерального штаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Муса Авсевер, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Хасан Кючюкакйюз, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Аднан Озбал, чрезвычайный и полномочный посол Турции в нашей стране Джахит Багчи и другие официальные лица.

Поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии, была подчеркнута важность дальнейшего наращивания деятельности в этом направлении.

Выразив удовлетворение визитом в братскую страну, господин Х.Акар поздравил азербайджанский народ с 28 мая — Днем независимости и поблагодарил за оказанное гостеприимство. Министр особо подчеркнул важность проведения фестиваля «TEKNOFEST Azerbaijan» в Баку и совместных учений.

Было отмечено, что стратегическое союзничество двух стран зиждется на дружественных и братских отношениях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.