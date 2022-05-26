Гимнаст Иван Тихонов, выступающий за Азербайджан, сообщил, что не будет настаивать на передаче себе бронзовой медали россиянина Ивана Куляка.

«Если Куляк в итоге будет лишён этой медали, то я не буду настаивать на передаче этой награды мне. Считаю, что Ваня победил в честной битве, бронза соревнований его даже в том случае, если результат аннулируют. Мне эта медаль особо не нужна, честно говоря», — цитирует Тихонова ТАСС.

Тихонов на мартовском этапе Кубка мира в Дохе в упражнении на брусьях занял четвёртое место, Куляк — третье.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка за это на год.