Министр транспорта России Виталий Савельев заявил о серьезных проблемах с логистикой в РФ в связи с антироссийскими санкциями.

«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — сказал он журналистам в субботу в ходе визита в Астраханскую область. Его слова приводит «Интерфакс».

Савельев отметил, что существует известный международный транспортный коридор «Север-Юг», в этом коридоре непосредственное участие имеет Каспийское направление. Это три порта — порт «Оля», порт «Астрахань» и порт «Махачкала».

Как пояснил министр, «и в связи с тем, что мы рассматриваем это направление, безусловно, это не только порты, но и подходы к портам, мосты и дороги, у нас не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться».