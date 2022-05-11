Бывший американский президент Дональд Трамп интересовался у своих помощников по нацбезопасности, есть ли у Китая секретная технология, позволяющая ему создавать ураганы и направлять их на США. Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Помимо прочего, экс-президент пытался выяснить, может ли Вашингтон ответить на такие действия, например, с помощью военной силы. Попытки найти у китайских властей «оружие для производства ураганов» продлились вплоть до 2018 года. «Это было слишком глупо, чтобы даже говорить об этом. Я даже не был уверен, что он шутит», — рассказал один из чиновников.