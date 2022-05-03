В Азербайджане за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, 18 человек вылечились.
Как сообщили Minval в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, 18 человек вылечились.
Как сообщили Minval в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано.
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