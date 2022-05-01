Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в январе — марте 2022 года составил 355,3 миллиона долларов, или 9,2 процента от суммарного грузинского внешнеторгового оборота.

Об этом говорится в сообщении Национального статистического управления Грузии.

По данным ведомства, товарооборот между Грузией и Азербайджаном в январе — марте 2022 года вырос на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (250,2 миллиона долларов).

В отчетный период Азербайджан занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии. В тройку лидеров вошли Турция (562,4 миллиона долларов), Китай (461,9 миллиона долларов) и Россия (383,2 миллиона долларов).