Вашингтон призывает к снижению накала риторики относительно возможности ядерной войны, так как исходит из того, что победителей в ней не будет. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, вы слышали, что некоторые из наших сотрудников, занимающихся вопросами национальной безопасности, ясно заявляли, что в ядерной войне нельзя победить», — сказала Псаки на брифинге для журналистов.

Псаки также заявила, что Белый дом хотел бы снижения накала риторики относительно возможности ядерной войны.