Состоялось вручение престижной спортивной премии Laureus 2022. Одним из ее лауреатов в этом году, стал форвард Баварии Роберт Левандовски.

Польский футболист получил награду «За выдающиеся достижения». Комментируя свое награждение, нападающий вспомнил и о войне в Украине, где от рук российских войск гибнут мирные люди.

«В профессиональном спорте нет коротких путей к успеху. Если ты хочешь быть лучшим, то должен выложиться ради этого полностью. Однако я также верю, что ни один атлет не может добиться успеха сам. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает.

Нельсон Мандела сказал: «Спорт имеет силу изменить мир». Давайте помнить и очень громко повторять этот меседж, особенно сейчас, когда в Украине гибнут невинные люди. Без мира нет спорта», — заявил Левандовски.