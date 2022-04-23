По подозрению в присвоении крупной суммы денег мошенническим путем задержан житель Баку по имени Фарид Абдинов.

Как сообщили Minval в пресс-службе Министерстве внутренних дел Азербайджана, трое граждан обратились с заявлением в полицию на Ф.Абинова

Жалоба граждан была рассмотрена и незаконные действия Ф.Абдинова нашли подтверждение.

Ф.Абдинову было предъявлено обвинение, решением суда в отношении него применена мера пресечения в виде ареста. Следствием установлено, что он в целом присвоил мошенническим путем 178 тыс. манатов.