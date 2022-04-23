«На повестке дня строительство дороги из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику через Иран».

Об этом заявил член Комиссии по внешней политике и национальной безопасности иранского парламента Феда Хусейн Малики.

Он сказал, что нужно разработать технический механизм для строительства автомагистрали.

«Азербайджан занимает стратегическое положение, и между делегациями двух стран обсуждался вопрос интеграции Ирана в Европу через эту страну. Этот вопрос необходимо ускорить» (цитата по АПА).

Феда Хусейн Малики добавил, что отношения между Ираном и Азербайджаном имеют исторические корни:

«Нужно еще более развивать хорошие отношения между народами двух стран. Некоторые страны пытались посеять раздор между двумя братскими странами, но руководство двух стран проявило бдительность. Сегодня Азербайджан и Иран сближаются. Развитие экономических отношений между двумя странами придаст новый импульс этому сближению».