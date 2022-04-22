На борту самолета Ан-26, который сегодня утром упал в районе Михайловки под Запорожьем, было три человека, один из них погиб, двое были ранены и сейчас находятся в больнице.

Об этом рассказал спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев. Его комментарий обнародовала пресс-служба ОВА в Facebook.



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22 апреля в Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс. Об этом сообщает пресс-центр Запорожской ОВА.

«Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности позже», — говорится в сообщении.

В результате крушения самолета погиб 1 человек и двое ранены.