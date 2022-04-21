В политике можно быть честным, можно «относительно честным», можно бесчестным. А можно, пардон, «профессиональным правозащитником». Во всяком случае, очень трудно по-другому оценить недавний отчёт правозащитной Freedom House («Дом свободы») «Проект отчета об организованной преступности и коррупции» (OCCR), точнее, ту его часть, которая посвящена Азербайджану. Дело более не ограничилось мелочными придирками и попытками раздуть слона там, где не имелось даже мухи. Господа из «Дома свободы» без тени сомнения объявили, что, оказывается, «успех правительства Алиева, которое воспользовалось военной агрессией, возможно, подтолкнуло президента РФ Владимира Путина к решению о захвате Украины в феврале 2022 года».

Для начала, НЕуважаемых правозащитников надо бы отправить на принудительный правовой ликбез. Где бы им объяснили, что есть признанные границы, и что в случае с Азербайджаном они включают и Карабах. Что агрессором в регионе была Армения. Что военные действия и в апреле 2016 года, и в июле 2020 года, и в сентябре 2020 года, которые и привели к 44-дневной войне, начинала Армения не без подсказки своих внешних покровителей. Возможно, конечно, что в «Доме свободы» действительно не в курсе, что еще со времени 44-дневной войны на улицах украинских городов стояли билборды «Крым и Донбасс — это Украина, Карабах — это Азербайджан!». Но вот знать, где проходят границы, чьей территорией является Карабах, и что государство, выгоняя оккупантов со своей территории, не может быть агрессором — это уже перебор.

И что же — у «Дома свободы» так плохо с географией? Вряд ли. Просто у нашей страны, да и не только у нашей страны, было сколько угодно поводов убедиться, что непредвзятость и объективность — это точно не про международную правозащитную «тусовку». Особенно если речь идет о Турции и Азербайджане. И это касается не только Freedom House, честно говоря. Напомним только самые яркие эпизоды. Ещё одна правозащитная организация — Amnesty International— «не видела в упор» издевательств над азербайджанскими пленными и заложниками в Армении, но вовсю «пиарила» тему так называемых «политзаключённых» в Азербайджане. Еще одна правозащитная организация, Human Right Watch, опозорилась во время попытки армянского лобби раскрутить фейк о мифической «резне армян в Кесабе» во время гражданской войны в Сирии, когда ее региональный директор по Турции заявил, что он, дескать, не знает, откуда еще, кроме Турции, могли прийти «боевики», которые «устроили резню». А потом мэр Кесаба Чапарян заявил, что никакой резни не было. Через три года та же HRW вовсю «пиарила» фильм «Обещание», посвящённый «геноциду армян». И уж точно следовало бы помнить, как еще в 2013 году ереванский политолог Тигран Абраамян советовал: «Учитывая, что в адрес Азербайджана со стороны правозащитных организаций и европейский структур ежедневно звучит острая критика в связи с отсутствием демократии и прав человека, Армения и «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) могли бы проявить готовность оказать содействие по этому вопросу».

Но есть еще одна сторона вопроса.

Об этом не очень любят вспоминать в Ереване, но армянские агрессоры, развязав в регионе вторую войну с планами оккупации Гянджи, Тертера и Барды, рассчитывали еще и на то, что им удастся спровоцировать внутреннюю нестабильность в Азербайджане и ввергнуть страну в состояние «ранних девяностых». И уж точно совершенно не ждали того беспрецедентного всеобщего единства, когда весь Азербайджан — вот уж действительно — представлял собой единый «Железный кулак». И если одни после провала своих планов повели себя как в старом анекдоте про «ну не шмогла», то кое-то, судя по всему, так и не смог «переварить пилюлю». И теперь просто грызёт локти с досады, попутно фонтанируя своим «внутренним миром». А заодно продолжает отрабатывать «заказ» своих побитых и разгромленных хозяев — война закончилась, а пожертвования все равно нужны. Только вот уровень исполнения оказался таким, что перед «Домом свободы» надо бы вывесить красный фонарь.

Отдел политики Minval.az